سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الدوري العراقي.. نفط ميسان يفوز على امانة بغداد بهدف نظيف

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-09T18:28:46+0000
الدوري العراقي.. نفط ميسان يفوز على امانة بغداد بهدف نظيف

شفق نيوز/ تمكن فريق نفط ميسان، يوم الثلاثاء، من الفوز على فريق امانة بغداد بهدف نظيف ضمن الجولة 18 للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن ملعب ميسان الاولمبي ضيّف، مساء اليوم، مباراة فريقه نادي نفط ميسان وضيفه  فريق نادي امانة بغداد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لدوري الكرة الممتاز.

وأوضح أن اللقاء انتهى بفوز المضيف فريق نفط ميسان بهدف نظيف دون رد، وبهذه النتيجة رفع فريق نفط ميسان رصيده للنقطة السابعة والعشرين بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد فريق امانة بغداد عند النقطة 21 بالمركز العاشر.

related

تعادلان وفوز بختام مشوار دوري القدم العراقي

Date: 2019-07-24 19:05:46
تعادلان وفوز بختام مشوار دوري القدم العراقي

الخميس المقبل.. خمس مواجهات في انطلاق الجولة الـ15 من دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-01-18 08:03:17
الخميس المقبل.. خمس مواجهات في انطلاق الجولة الـ15 من دوري الكرة الممتاز

حسن أحمد يسمي مساعديه في قيادة الطلبة ويلزم الإدارة بدفع عقود اللاعبين

Date: 2021-01-07 15:55:04
حسن أحمد يسمي مساعديه في قيادة الطلبة ويلزم الإدارة بدفع عقود اللاعبين

للمرة الأولى منذ 46 عاما.. نقل مباراة ديربي بغداد إلى كربلاء

Date: 2020-11-20 08:11:17
للمرة الأولى منذ 46 عاما.. نقل مباراة ديربي بغداد إلى كربلاء

تعرض أحمد جلال لكسر في الساق أثناء مباراة الشرطة والقوة الجوية (فيديو)‎

Date: 2021-01-22 19:05:19
تعرض أحمد جلال لكسر في الساق أثناء مباراة الشرطة والقوة الجوية (فيديو)‎

فوز كبير لنفط ميسان على نفط الوسط

Date: 2019-06-26 21:12:35
فوز كبير لنفط ميسان على نفط الوسط

السماوة يتغلب على الصناعات والديوانية يعادل امانة بغداد على ملعب الأخير

Date: 2021-01-16 13:05:55
السماوة يتغلب على الصناعات والديوانية يعادل امانة بغداد على ملعب الأخير

اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الجوية وأمانة بغداد إلى كربلاء

Date: 2020-11-25 19:17:18
اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الجوية وأمانة بغداد إلى كربلاء