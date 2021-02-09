الدوري العراقي.. نفط ميسان يفوز على امانة بغداد بهدف نظيف

شفق نيوز/ تمكن فريق نفط ميسان، يوم الثلاثاء، من الفوز على فريق امانة بغداد بهدف نظيف ضمن الجولة 18 للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن ملعب ميسان الاولمبي ضيّف، مساء اليوم، مباراة فريقه نادي نفط ميسان وضيفه فريق نادي امانة بغداد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لدوري الكرة الممتاز.

وأوضح أن اللقاء انتهى بفوز المضيف فريق نفط ميسان بهدف نظيف دون رد، وبهذه النتيجة رفع فريق نفط ميسان رصيده للنقطة السابعة والعشرين بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد فريق امانة بغداد عند النقطة 21 بالمركز العاشر.