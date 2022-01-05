الدوري العراقي.. نفط الوسط يعمق جراحات الجوية

شفق نيوز/ ضيّف ملعب النجف الدولي، مساء الاربعاء، مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة 17 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم جمعت فريقي نادي نفط الوسط وضيفه نادي القوة الجوية، وانتهت لصالح نفط الوسط 2-1.

وسجل نفط الوسط هدفه الاول بقدم حسن داخل كشاش في الدقيقة 17، وتمكن القوة الجوية من تعديل النتيجة عن طريق الكابتن حمادي احمد في الدقيقة 32 من الشوط الاول.

ولم يدم خمس دقائق على تسجيل القوة الجوية هدف التعديل حتى سجل نفس اللاعب حسن داخل كشاش الهدف الثاني لنفط الوسط لينتهي الشوط الاول بتقدم نفط الوسط بهدفين لهدف واحد لتبقى النتيجة على حالها في الشوط الثاني ويحقق نفط الوسط فوزاً مهماً على القوة الجوية.

وبفوز نفط الوسط ارتقى للمركز الثاني مؤقتاً برصيد 33 نقطة بانتظار نتيجة الزوراء الذي يتنافس معه على المركز الثاني والشرطة، وتجمد رصيد القوة الجوية عن النقطة 32 بالمركز الثالث.