سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الدوري العراقي.. نفط الوسط يعمق جراحات الجوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-05T14:40:14+0000
الدوري العراقي.. نفط الوسط يعمق جراحات الجوية

شفق نيوز/ ضيّف ملعب النجف الدولي، مساء الاربعاء، مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة 17 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم جمعت فريقي نادي نفط الوسط وضيفه نادي القوة الجوية، وانتهت لصالح نفط الوسط 2-1.

وسجل نفط الوسط هدفه الاول بقدم حسن داخل كشاش في الدقيقة 17، وتمكن القوة الجوية من تعديل النتيجة عن طريق الكابتن حمادي احمد في الدقيقة 32 من الشوط الاول.

ولم يدم خمس دقائق على تسجيل القوة الجوية هدف التعديل حتى سجل نفس اللاعب حسن داخل كشاش الهدف الثاني لنفط الوسط لينتهي الشوط الاول بتقدم نفط الوسط بهدفين لهدف واحد لتبقى النتيجة على حالها في الشوط الثاني ويحقق نفط الوسط فوزاً مهماً على القوة الجوية.

وبفوز نفط الوسط ارتقى للمركز الثاني مؤقتاً برصيد 33 نقطة بانتظار نتيجة الزوراء الذي يتنافس معه على المركز الثاني والشرطة، وتجمد رصيد القوة الجوية عن النقطة 32 بالمركز الثالث.

related

الجوية وحيدا.. أندية الدوري الممتاز مهددة بعدم المشاركة

Date: 2021-09-10 10:09:57
الجوية وحيدا.. أندية الدوري الممتاز مهددة بعدم المشاركة

القوة الجوية يقسو على نفط ميسان ويعزز صدارته للممتاز

Date: 2021-05-16 18:14:50
القوة الجوية يقسو على نفط ميسان ويعزز صدارته للممتاز

غياب حصني ونبيل.. مشرف فريق الجوية يكشف أسباب النتائج السلبية للصقور

Date: 2020-12-14 07:57:34
غياب حصني ونبيل.. مشرف فريق الجوية يكشف أسباب النتائج السلبية للصقور

المسابقات تؤجل لقاءات الشرطة والجوية وتقرر إقامة مباراة الزوراء الثلاثاء المقبل

Date: 2021-04-10 15:34:10
المسابقات تؤجل لقاءات الشرطة والجوية وتقرر إقامة مباراة الزوراء الثلاثاء المقبل

إدارة القوة الجوية توافق على استقالة المدرب احمد خلف

Date: 2021-11-06 12:08:18
إدارة القوة الجوية توافق على استقالة المدرب احمد خلف

الجوية يؤكد صرف مستحقات لاعبيه وينفي تدخل الإدارة بتشكيلة الفريق

Date: 2021-10-28 14:26:43
الجوية يؤكد صرف مستحقات لاعبيه وينفي تدخل الإدارة بتشكيلة الفريق

مع إسدال الستار على المنافسات.. الجوية يرفع درع دوري الممتاز اليوم

Date: 2021-07-28 08:48:51
مع إسدال الستار على المنافسات.. الجوية يرفع درع دوري الممتاز اليوم

القوة الجوية يعزز صدارته للدوري الممتاز بعد فوزه على الحدود

Date: 2021-02-13 18:41:09
القوة الجوية يعزز صدارته للدوري الممتاز بعد فوزه على الحدود