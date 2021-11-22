الدوري العراقي.. مواعيد وملاعب وتوقيتات مباريات الجولة الحادية عشر بصدارة الشرطة

شفق نيوز/ كشفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، يوم الاحد، عن مواعيد وملاعب وتوقيتات مباريات الجولة الحادية عشر للدوري العراقي الممتاز والتي ستقام على مدار ثلاثة ايام هي الخميس والجمعة والسبت .

وبحسب بيان للجنة ورد إلى وكالة شفق نيوز، فأن اربع مباريات ستقام يوم الخميس، ثلاثة منها عند الساعة الثانية ظهراً، اذ يلتقي في الأولى فريقا نادي القاسم مع ضيفه نادي النجف على ملعب الكفل، ويضيف نادي سامراء لأول مرة مباراة فريقه مع الشرطة على ملعب وذلك بعد موافقة لجنة التراخيص على ترخيص ملعب سامراء بعد اكتمال الشروط فيه.

وعلى ملعب بغداد تجري مباراة قمة جماهيرية تجمع فريق نادي الطلبة وضيفه فريق نادي القوة الجوية، بينما تقام مباراة واحدة على ملعب كربلاء الدولي في الساعة الرابعة عصراً تجمع فريقا نادي الزوراء وضيفه نادي الكرخ. وتستمر يوم الجمعة المقبل مباريات الجولة الحادية عشر باقامة ثلاث مواجهات اثنان منها في الساعة الثانية تجمع الاولى نادي الديوانية وضيفه نادي الصناعة على ملعب الاول، ويضيف ملعب دهوك مباراة فريق نادي اربيل وضيفه فريق نادي النفط، وتجري مباراة واحدة في الساعة الرابعة بين فريقي نادي الكهرباء وضيفه نادي نفط الوسط على ملعب كربلاء الدولي .

وتختتم منافسات الجولة الحادية عشر يوم السبت المقبل باقامة ثلاث مباريات الاولى في الساعة الثانية ظهراً تجمع فريق نادي نوروز وضيفه فريق نادي الميناء على ملعب السليمانية، وتقام مباراة واحدة في الساعة الرابعة تجمع فريق نادي نفط ميسان مع ضيفه امانة بغداد على ملعب الفيحاء بالبصرة ، ويضيف فريق نفط البصرة بختام الجولة في الساعة الثامنة مساءً القادم من اقصى الشمال فريق نادي زاخو .

ويتصدر فريق نادي الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة العاشرة من المنافسات برصيد 26 نقطة يليه القوة الجوية برصيد 22 نقطة، ثم فريق نادي الزوراء بنفس رصيد الجوية لكن يتخلف عنه بتسجيل الاهداف، ونفط الوسط رابعاً بنفس الرصيد لكن فارق الاهداف جعله رابعاً، ونفط البصرة خامساً برصيد 18 نقطة، وزاخو سادساً بنفس النقاط لكنه اقل تسجيلاً من نفط البصرة .