الدوري العراقي مهدد بالإيقاف وحرمان أندية من المشاركة الآسيوية

شفق نيوز / شدد رئيس لجنة التراخيص في اتحاد الكرة العراقي، ماجد ثامر الماجدي، يوم الجمعة، على ضرورة إسراع الأندية المطلوبة في تسديد ديون اللاعبين، فيما أكد أن الدوري الممتاز مهدد بالإيقاف.

وقال الماجدي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأندية لا تتعاون مع لجنة التراخيص وخاصة في جانب دفع الديون"، مبيناً أن "يوم الخامس والعشرين من تشرين الاول المقبل، موعداً أخيراً لتسديد الأندية ما بذمتها من مستحقات للاعبين والمدربين الذين قدموا شكاويهم عبر محامي خاص للاتحاد الآسيوي".

وأضاف أن "بعض الأندية غير جادة ومتهاونة بهذا الشأن ولا تعي خطورة الموقف"، مشدداً على ضرورة "الإسراع بالتسديد وأن الوقت يمضي ولا مجال للتأخير".

وأشار الماجدي، إلى أن "ناديي الزوراء والنجف لديهما استحقاق آسيوي، ولم يساويا ديونهما لغاية الآن، وفي حال عدم التسديد سيتم رفع إسميهما من المشاركة الآسيوية، فضلا عن عقوبة اسيوية اخرى بايقاف الدوري العراقي الممتاز في حال عدم تسديد الاندية كون عدد الاندية المطلوبة 16 نادياً عراقياً .

وتابع رئيس لجنة التراخيص، أن "أغلب الأندية لا تستطيع التسديد لعدم امتلاكها المال وعدم امتلاكها وارد مالي تسدد من خلاله الديون، وتنتظر الدعم الحكومي التي يحاول وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد عدنان درجال من الحصول عليه من الحكومة العراقية".

وكان عدنان درجال قد اجتمع مع الأندية الـ16 للخروج من هذه الأزمة المالية الخطيرة، ووعد من خلاله بمطالبة الحكومة العراقية لصرف المبلغ الذي تحتاجه الأندية وقدره 17 مليار دينار، لتسديد الديون.