الدوري العراقي.. مباراتان اليوم في انطلاق الجولة 36 وغداً اربع مواجهات

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة 36 لدوري الكرة العراقي الممتاز باقامة مباراتين تقامان في الساعة الخامسة عصراً.

ويضيف ملعب الديوانية مباراة فريقه نادي الديوانية مع ضيفه فريق نادي الميناء، وفي المباراة الثانية التي تقام على ملعب الكفل يلتقي فريقا نادي القاسم وضيفه نادي نفط الوسط .

وضمن المنافسات تجري غداً اربع مباريات، ملعب السماوة يضيف مباراة فريقه السماوة مع ضيفه زاخو في الخامسة عصراً، ويضيف النجف على ملعبه في السابعة والنصف فريق امانة بغداد.

وفي نفس الوقت يضيف ملعب ميسان مباراة فريق نفط ميسان امام ضيفه فريق الزوراء، وفي الساعة العاشرة الا ربع يضيف ملعب الشعب الدولى مباراة جماهيرية تجمع فريق نادي القوة الجوية وفريق نادي الطلبة .

وكان فريق القوة الجوية حسم لقب الدوري العراقي الممتاز قبل ثلاث ادوار من انتهاءه برصيد 79 نقطة .