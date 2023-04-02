الدوري العراقي.. ليلة هانئة لأندية النفوط

شفق نيوز/ حقق فريق نادي النفط فوزاً عريضاً على ضيفه فريق نادي دهوك بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة 22 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في مباراة جرت على ملعب الشعب الدولي.

انتهى الشوط الاول بتقدم النفط بهدفين دون رد جاء الهدف الاول عن طريق دينيس اكيار في الدقيقة الرابعة،

واضاف لاعب النفط حسام جدا الله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 12، ومع بداية الشوط الثاني سجل النفط هدفه الثالث عن طريق اللاعب منتظر خلف في الدقيقة 51، وسجل النفط هدفه الرابع في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب عثمان ساني.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 19 بالمركز 18، وبقى رصيد دهوك عند النقطة 35 بالمركز الخامس.

وفي مباراة ثانية جرت بملعب النجف الدولي تعادل فريق نادي نفط الوسط مع ضيفه فريق نادي الحدود سلبيا من دون اهداف وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده للنقطة 31 بالمركز الثامن ورفع نفط الوسط رصيده للنقطة 23 بالمركز السادس عشر.

وفي المباراة الثالثة التي جرت في ملعب كربلاء الدولي فاز فريق نادي نفط البصرة مضيفه فريق نادي القاسم 1-0.

انتهى الشوط الاول بتقدم نفط البصرة بهدف دون رد جاء عبر اللاعب باتريك نجومبي في الدقيقة 35

وبهذه النتيجة رفع نفط البصرة رصيده للنقطة 30 بالمركز العاشر وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 21 بالمركز 17 .