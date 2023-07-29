الدوري العراقي لكرة اليد.. تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد

شفق نيوز / أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم السبت، تحديد يوم 18 من شهر أيلول المقبل، موعداً لانطلاق بطولة الدوري الممتاز للموسم 2023-2024.

وأوضح رئيس اتحاد اليد، أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، أن "منافسات الدوري الممتاز ستقام بأسلوب المجاميع في العاصمة بغداد"، مؤكداً أن "آخر موعد لتسليم كشوفات عقود اللاعبين والمدربين إلى الاتحاد، سيكون يوم 20 من شهر آب المقبل".

ولفت رياض، إلى عدم جواز لأي لاعب أو مدرب التواجد مع فريقه أثناء المباريات إلا إذا كان لديه عقد مع النادي مختوم وموقع من رئيس النادي ومصادق عليه من قبل الاتحاد العراقي لكرة اليد".

يذكر أن نادي الشرطة لكرة اليد، توج بلقب الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 بدون تعرضه لأي خسارة، وحل نادي الجيش ثانياً والحشد الشعبي ثالثاً.