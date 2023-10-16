الدوري العراقي لكرة السلة.. غاز الشمال يحقق مفاجأة وفوز سهل لزاخو (صور)

شفق نيوز / جرت مساء يوم الاثنين، مباراتان في العاصمة بغداد وزاخو، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وحقق فريق غاز الشمال مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على أصحاب الأرض وممثل الأندية العراقية في بطولة الاندية العربية، فريق دجلة الجامعة بفارق أربع نقاط وبنتيجة (88_84) نقطة، وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة في العاصمة بغداد.

وفي مباراة ثانية جرت في قاعة زاخو، حقق فريق زاخو فوزاً سهلا على ضيفه نفط الشمال، بنتيجة كبيرة قوامها (112-65) نقطة.