الدوري العراقي.. ثلاث مباريات تنتهي بنتيجة واحدة بينها ديربي كوردستان

شفق نيوز/ حسم التعادل الإيجابي، يوم الاثنين، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 21 للدوري العراقي الممتاز بينها ديربي كوردستان بين ناديي زاخو وأربيل.

والتقى في المباراة الأولى فريقي زاخو وضيفه فريق نادي اربيل في الساعة الثالثة ظهرا، والتي انتهت انتهى بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين سجل لزاخو احمد زيرو في الدقيقة السادسة واستمر تقدم زاخو حتى قبل نهاية اللقاء حيث سجل اربيل هدف التعادل في الوقت الضائع وقبل انتهاء اللقاء بثلاث دقائق.

ورفع زاخو رصيده للنقطة 31 بالمركز السادس واربيل بالمركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

وفي المباراة الثانية، ضيّف ملعب أمانة بغداد مباراة اصحاب الارض وفريق الشرطة والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكل منهما ليستمر الشرطة بنزيف النقاط.

وسجل الشرطة اولا عن طريق سعد عبد الامير وسجل للامانة المحترف اللبناني محمد جلال قدوح.

وشهدت المباراة طرد لاعب الامانة ستار جبار بعد تلقيه بطاقة حمراء في الدقيقة 67 من عمر اللقاء ورغم النقص العددي للامانة لم يتمكن الشرطة من حسم اللقاء لصالحه.

وبذلك رفع الشرطة رصيده للنقطة الى 37 بالمركز الثالث ، ورفع الامانة رصيده للنقطة 26 بالمركز التاسع.

وعلى ملعب التاجي التقى فريقا نادي الحدود وفريق نادي الكهرباء وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، سجل للحدود مصطفى هادي ، وسجل مهيمن سليم هدف التعديل.

ورفع الحدود رصيده للنقطة 18 بالمركز الثامن عشر ، ورفع الكهرباء رصيده للنقطة 21 بالمركز الخامس عشر.