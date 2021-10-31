الدوري العراقي.. النفط يعمق جراح النجف في عقره داره

شفق نيوز/ جرت على ملعب النجف الدولي مساء الاحد، مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم جمعت نادي النجف وضيفه النفط وانتهى اللقاء بفوز النفط بهدف دون مقابل.

وانتهى الشوط الاول من اللقاء بالتعادل السلبي بين فريقي النجف والنفط ، وفي الشوط الثاني تمكن نادي النفط من حسم النتيجة لصالحه بتسجيله العدف الوحيد في المباراة .

وبهذا الفوز يكون فريق النفط قد عمق جراح النجف بسلسلة الخسارات التي تعرض لها في الدوري الممتاز حيث تجمد رصيد النجف عند النقطة الثامنة بالمركز العاشر ، ورفع النفط رصيده للنقطة 8 بالمركز الثاني عشر .