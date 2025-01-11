الدوري العراقي الممتاز: 6 انتصارات وتعادل واحد ضمن الجولة الـ 11

شفق نيوز/ شهدت الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت، إقامة 7 مباريات أسفرت عن ستة انتصارات وتعادل وحيد.

وحقق فريق الصناعة فوزاً صعباً على ضيفه الاتصالات بهدف نظيف، ليواصل تعزيز موقعه في جدول الترتيب، كما نجح فريق البحري في التغلب على ضيفه نادي الحسين بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة.

وانتصر فريق الموصل على ضيفه الغراف بهدف دون رد، ليحصد نقاط المباراة الثلاث، في المقابل، انتهت مواجهة الرمادي وعفك بالتعادل الإيجابي 1-1 في اللقاء الوحيد الذي لم يشهد فائزاً.

أما فريق الكاظمية، فقد نجح في التفوق على ضيفه المصافي بثنائية نظيفة، ليحقق انتصاراً مهماً في مشواره بالدوري، كما اقتنص فريق الجولان الفوز من مضيفه غاز الشمال بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت أداءً قوياً من الطرفين.

وفي ختام مباريات الجولة، حقق فريق أمانة بغداد انتصاراً ثميناً على ضيفه البيشمركة بهدف دون رد، ليعزز مكانته ضمن منافسات الدوري الممتاز.