الدوري العراقي الممتاز.. 5 انتصارات و4 تعادلات وصراع كبير على الصدارة

شفق نيوز/ جرت اليوم الأربعاء تسع مباريات ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم والتي تشهد تنافساً شرساً على الصدارة بين الموصل والغراف اللذان يتصدران المشهد بعد نتائج اليوم ولكل منهما 55 نقطة بينما تعثر فريق امانة بغداد بخسارته اليوم امام الكاظمية ليتجمد رصيده عند النقطة 52 بالمركز الثالث.

‏وفاز فريق الغراف على مضيفه فريق الرمادي بنتيجة 2-1، في حين تعادل فريق غاز الشمال مع ضيف في فريق البيشمرك سلبياً من دون أهداف.

أما فريق نفط الوسط فقد حقق الفوز على مضيفه فريق الصناعة بهدف واحد دون مقابل، وبالمقابل تعادل فريق الموصل مع ضيفه فريق الجولان ايجابيا بهدف واحد لكل منهما.

‏وتعادل فريق الاتصالات مع ضيفه فريق نادي الحسين سلبياً من دون أهداف، في حين تمكن فريق البحري من تحقيق الانتصار على ضيفه فريق عفك بنتيجة 3-1.

وفي المباراة التي جمعت فريق ميسان مع ضيفه فريق مصافي الجنوب، فقد انتهت إيجابيا بنتيجة 2-2، بالمقابل تمكن فريق الفهد من الفوز على ضيفه فريق الناصرية بنتيجة 2-1، أما فريق الكاظمية فقد حقق الفوز على ضيفه فريق امانة بغداد بنتيجة هدفين دون مقابل.

وكانت مباراة واحدة جرت امس الثلاثاء ضمن الجولة (31) لمنافسات الدوري الممتاز، جمعت فريق الصناعات الكهربائية مع ضيفه المصافي وانتهت بفوز المصافي بنتيجة 2 - 0.