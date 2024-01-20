الدوري العراقي الممتاز: 5 انتصارات و3 تعادلات

الدوري العراقي الممتاز: 5 انتصارات و3 تعادلات
2024-01-20T14:12:33+00:00

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، ثمان مواجهات من الجولة السابعة لبطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المواجهات عن فوز نادي الناصرية على نادي الحسين بنتيجة 1 – 0، وفوز نادي الصناعات الكهربائية على النادي البحري بنتيجة 2 – 1 ، وفوز نادي عفك على نادي سامراء بنتيجة 2 – 0، وفوز نادي البيشمركة على نادي الاتصالات بنتيجة 2 – 1.

كما فاز نادي غاز الشمال على نادي الجولان بنتيجة 1 – 0، فيما تعادل نادي الشرقاط مع نادي الكرمة بنتيجة 1 – 1، كما تعادل نادي الرمادي مع نادي الصناعة سلبياً بلا اهداف، واخيراً تعادل ميسان مع مصافي الجنوب سلبيا بلا أهداف أيضاً.

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