الدوري العراقي الممتاز: 5 انتصارات و3 تعادلات

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، ثمان مواجهات من الجولة السابعة لبطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المواجهات عن فوز نادي الناصرية على نادي الحسين بنتيجة 1 – 0، وفوز نادي الصناعات الكهربائية على النادي البحري بنتيجة 2 – 1 ، وفوز نادي عفك على نادي سامراء بنتيجة 2 – 0، وفوز نادي البيشمركة على نادي الاتصالات بنتيجة 2 – 1.

كما فاز نادي غاز الشمال على نادي الجولان بنتيجة 1 – 0، فيما تعادل نادي الشرقاط مع نادي الكرمة بنتيجة 1 – 1، كما تعادل نادي الرمادي مع نادي الصناعة سلبياً بلا اهداف، واخيراً تعادل ميسان مع مصافي الجنوب سلبيا بلا أهداف أيضاً.