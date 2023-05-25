الدوري العراقي الممتاز.. 4 مواجهات مهمة هذه مواعيدها

شفق نيوز / تختتم مساء يوم الخميس، مباريات الجولة (30) من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وذلك بمواجهة القوة الجوية ونفط الوسط على ملعب الشعب الدولي.

وقبل هذا الموعد، سيواجه نادي الكرخ نظيره الديوانية على أرضية ملعب الشعب الدولي، في تمام الساعة 4:30 من عصر اليوم.

وفي نفس التوقيت، سيحل نادي الشرطة ضيفاً ثقيلاً على ملعب الصناعة، لمواجهة صاحب الأرض والجمهور.

وفي البصرة، سيحتضن ملعب الفيحاء، مباراة نفط البصرة والنفط، عند الساعة 6:45 مساء.

ويتصارع على صدارة ترتيب الدوري الممتاز، القوة الجوية المتصدر لغاية الآن برصيد 59 نقطة، والشرطة الوصيف برصيد 58 نقطة.

بينما تصارع ثلاثة فرق لتفادي الهبوط بعد تأكد هبوط الديوانية لدوري الدرجة الأولى، وهي الصناعة برصيد 23 نقطة بالمركز 19 والنفط برصيد 24 نقطة بالمركز 18، والقاسم الذي حظوظه أفضل من النفط والصناعة إذ يبتعد بالمركز 17 برصيد 28 نقطة.