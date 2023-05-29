الدوري العراقي الممتاز.. 4 مواجهات اليوم أبرزها ديربي الزوراء والطلبة

شفق نيوز/ تقام اليوم الاثنين، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة 31 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وفي الساعة الرابعة و45 دقيقة تقام مباراتان، تجمع الأولى فريق نادي الكهرباء وضيفه نادي كربلاء على ملعب الشعب الدولي ببغداد .

ويحتضن ملعب النجف الدولي في الساعة السابعة مساءً مباراة تجمع فريق نادي النجف وضيفه نادي الحدود.

وتقام المباراة الأخيرة ضمن منافسات اليوم عند الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي ببغداد في لقاء ديربي جماهيري يجمع فريقي الزوراء والطلبة .

ويتصدر القوة الجوية الدوري بعد انتهاء الجولة 30، برصيد 62 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف الشرطة الذي جمع لغاية الآن 61 نقطة، يلاحقهما الزوراء ثالثاً 57 نقطة، وفي المركز الرابع الكهرباء 51، ثم الطلبة خامساً 50 نقطة.