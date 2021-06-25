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الدوري العراقي الممتاز.. 3 انتصارات وتعادل في انطلاق الجولة الـ33

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-25T16:02:22+0000
الدوري العراقي الممتاز.. 3 انتصارات وتعادل في انطلاق الجولة الـ33

شفق نيوز/ انطلقت عصر اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لدوري الكرة الممتاز بإقامة أربع مواجهات.

فعلى ملعب الكفل ضيف فريق نادي القاسم، فريق نادي زاخو، وانتهى اللقاء بفوز القاسم 2-1.

وسجل زاخو عن طريق لوكاس سانتوس في الدقيقة 36، وتمكن المحترف ديمبا ديكاتي من تعديل النتيجة للقاسم بالدقيقة 85، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل القاسم هدفا ثان عن طريق سراج الدين صباح.

أما على ملعب نادي التاجي التقى فريقا نادي النفط وضيفه فريق الميناء، انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1.

وسجل النفط اولاً في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب وليد كريم ، وتمكن لاعب الميناء سيف جاسم معادلة النتيجة لفريقه بالدقيقة 32.

وضيف فريق نادي الديوانية على ملعبه بالديوانية، فريق نادي امانة بغداد ، انتهى اللقاء بفوز امانة بغداد 1-0. وسجل هدف فريق امانة بغداد اللاعب ساديا أوليفر بالدقيقة 27.

وواجه فريق نادي نفط ميسان ضيفه فريق نادي الكهرباء على ملعب ميسان الاولمبي انتهى اللقاء بفوز الكهرباء 4-2.

وجاء هدف نفط ميسان الاول عن طريق أحمد عبد الرزاق في الدقيقة الثامنة، وعزز نفط ميسان النتيجة بعد تسجيله الهدف الثاني بالدقيقة 49، وانقلب اللعب لصالح الكهرباء في الدقيقة 56 بعد ان سجل اربعة اهداف جاء الاول في الدقيقة 56 عن طريق مصطفى علي ، وفي الدقيقة 65 سجل امير اياد حسن هدف التعديل، وعاد نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثالث للكهرباء في الدقيقة 72، وفي الدقيقة 80 سجل محمد ابراهيم للكهرباء الهدف الرابع.

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