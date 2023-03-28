الدوري العراقي الممتاز يستأنف منافساته مطلع نيسان

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن استئناف منافسات الدوري الممتاز مطلع الشهر المقبل .

وقال عضو الاتحاد، الناطق الاعلامي أحمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد وبالتنسيق مع لجنة المسابقات حدد يوم الثاني من شهر نيسان المقبل موعدا لاستئناف الدوري الممتاز بعد توقفه خلال ايام الفيفا دي.

وأشار الموسوي، إلى أن الدوري سيستمر دون توقف وحسب ماهو مخطط له، مبينا أن الاتحاد يحرص على نظام إقامة مباريات الدوري الممتاز وفق الالية المعمول بها .

وبين أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني يحرص على متابعة مباريات الدوري واختيار لاعبين جدد لتمثيل المنتخب وفق ما ينسجم مع أفكاره .

ويتصدر فريق الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 21 برصيد 42 نقطة، يليه القوة الجوية بالوصافة برصيد 41 نقطة، والكهرباء ثالثا بنفس رصيد الجوية لكن بفارق الأهداف ثم الزوراء رابعا برصيد 40 نقطة، ثم الطلبة سادسا برصيد 48 نقطة .