الدوري العراقي الممتاز يتوقف غداً

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم،الأحد، أن الدوري الممتاز سيتوقف بدءاً من يوم غد.

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الأوسي لوكالة شفق نيوز، ان الدوري سيتوقف بدءاً من يوم غد بعد انتهاء الجولة 32 .

واضاف ان التوقف سيكون خلال ايام "الفيفا دي" والذي يبدأ من يوم 10 ولغاية 20 من الشهر الجاري .

وبين عضو لجنة المسابقات ان الدوري العراقي الممتاز سيستأنف جولته الـ 33 يوم 24 من هذا الشهر لتتواصل المنافسات بشكل منتظم من جديد.

كما اشار الأوسي الى ان الاتحاد استغل توقف الدوري في "الفيفا دي" وسيفرغ لاعبي المنتخبين، الوطني الذي سيدخل معسكره التدريبي في اسبانيا، والمنتخب الاولمبي الذي سيشارك في بطولة غرب آسيا .

وتُقام بطولة غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية تحت 23 عاما في العاصمة بغداد، خلال أيام FIFA، للفترة من 12 ولغاية 20 من حزيران الجاري.