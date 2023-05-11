الدوري العراقي الممتاز.. هذه مواعيد مباريات اليوم

شفق نيوز / تستكمل اليوم الخميس، مواجهات الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة 4 مباريات.

ويحتضن ملعب الساحر أحمد راضي، أولى المواجهات في الساعة الرابعة والنصف بين فريقي الكرخ وضيفه دهوك.

وتقام مباراتان في الساعة السابعة مساءً، الأولى بين نفط ميسان وزاخو على ملعب ميسان الأولمبي، والثانية على ملعب الفيحاء، بين نفط البصرة والشرطة.

هذا وستقام مباراة واحدة في الساعة 9:30 مساءً تجمع القوة الجوية والديوانية، على ملعب الشعب الدولي.

وكان ديربي الفرات الأوسط، الذي جمع العميد الكربلائي بفريق النجف، مساء أمس الأربعاء، قد انتهى بفوز كربلاء بنتيجة 2-1.