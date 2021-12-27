الدوري العراقي الممتاز.. مواعيد ومباريات وملاعب الجولة السادسة عشر

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن مواعيد وملاعب وتوقيتات مباريات الجولة السادسة عشر لدوري الكرة الممتاز، والتي من المقرر ان تقام يومي الجمعة والسبت المقبلين .

وتقام يوم الجمعة المقبل خمس مواجهات، منها مباراة واحدة في الساعة الواحدة وخمس واربعين دقيقة ظهراً بين فريق نادي سامراء وضيفه فريق نادي اربيل على ملعب الاول، بينما تقام مباراتين في الساعة الثانية ظهراً، تجمع الاولى فريق نادي امانة بغداد وضيفه فريق نادي الشرطة على ملعب الاول، أما الثانية فتجمع فريقا نادي نفط ميسان وضيفه نادي الكهرباء على ملعب ميسان الدولي، وتقام مباراة واحدة في الساعة الرابعة عصراً بين فريقي نادي الزوراء وضيفه نفط الوسط على ملعب الشعب الدولي، ويختتم مباريات اليوم الاول فريقا الميناء وضيفه النجف على ملعب الفيحاء في الساعة الخامسة والنصف مساءً .

وتتواصل المنافسات في اليوم التالي باقامة خمس مواجهات واحدة منها تقام في الساعة الواحدة وخمس واربعين دقيقة بين فريقي نادي الصناعة وضيفه نادي زاخو على ملعب الاول، بينما تقام مباراتين في الساعة الثانية ظهراً الاولى تجمع فريق نادي القاسم مع ضيفه نفط البصرة على ملعب الكفل، وتجمع الثانية فريق نادي الديوانية مع ضيفه الكرخ على ملعب الاول، وتقام مباراة واحدة في الساعة الثالثة عصراً تجمع فريق نادي الطلبة وضيفه فريق نوروز على ملعب الشعب الدولي، ويختتم مباريات الجولة فريقا نادي القوة الجوية وضيفه نادي المفط في السابعة مساءً على ملعب الشعب الدولي .