الدوري العراقي الممتاز.. مغربي وسنغالي يلتحقان بصفوف القاسم

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي القاسم، يوم الخميس، عن ضم اثنين من اللاعبين المحترفين لفريقها الكروي لتمثيل كرة القاسم في المرحلة المقبلة.

وقال أحمد حسن عضو المكتب الإعلامي للنادي، لوكالة شفق نيوز؛ ان الادارة تعاقدت رسميا مع لاعبين محترفين هما المغربي زكريا الإسماعيلي والذي يلعب بمركز الدفاع ، والمهاجم السنغالي ديمبا دياخاتي.

وأكد حسن؛ أن اللاعبين الاثنين وصلا إلى القاسم، وسينضمان للوحدة التدريبية يوم غد الجمعة بغية الاستعداد للمشاركة الدوري العراقي الممتاز .

وأوضح ان الفريق يشهد تغييرا حيوياً في صفوفه بغية التمكن من رفع مستوى الفريق ويكون بأتم الجاهزية للمرحلة الثانية ومن ثم تحسين موقعه في ترتيب الفرق.

وبين حسن؛ ان الادارة أطلقت دعمها اللامحدود للجهاز الفني الذي يرأسه المدرب عادل نعمة واللاعبين من أجل الظهور بشكل أفضل خلال منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل فريق القاسم المركز 17 برصيد 16 نقطة بعد انتهاء الجولة 18 من منافسات الدوري العراقي الممتاز.