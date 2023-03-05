الدوري العراقي الممتاز.. مدرب نوروز يلوّح بالاستقالة: ارهقنا اللعب خارج ملعبنا

شفق نيوز/ لوّح مدرب فريق نادي نوروز لكرة القدم ولي كريم بالاستقالة من مهمته كمدرب للفريق في حال أصر الاتحاد العراقي لكرة القدم على أن يخوض فريق نوروز مبارياته في المرحلة الثانية خارج ملعبه.

وقال ولي كريم لوكالة شفق نيوز؛ إن "الانتقالات بين المحافظات واللعب خارج ملاعبنا اتعبنا كثيرا وترك اثراً بالغا على نتائجنا في عدد كبير من مباريات المرحلة الاولى للدوري الممتاز".

وأضاف كريم؛ أنه تم إبلاغه اليوم بأن فريق نادي نوروز سيلعب مبارياته في المرحلة الثانية في ملعبه ووسط جمهوره، مبينا أن مباراة افتتاح المرحلة الثانية والذي سيكون أمام نفط البصرة ستقام في ملعبنا ملعب السليمانية.

واشار الى انه كان قد دعا "ادارة نوروز في المرحلة الأولى قبل بطولة الخليج أن تكون مباريات نوروز بعد بطولة خليجي 25 والتي كانت أولها مع الشرطة في ملعب النادي، مع الإصرار بعدم اللعب في الملعب المفترض (الزوراء) ببغداد وبذلت الادارة كل جهدها وتمكنت من الحصول على الموافقات للعب في اربيل كإجراء مؤقت لحين يكمل الملعب وقبلت بهذا الحل المؤقت رغم انه لا يخدم مشوار الفريق الذي حقق نتائج رائعة الموسم الماضي عندما كنا نلعب وسط جمهورنا بالسليمانية".

وتابع ان "الفريق اصابه الارهاق للتنقل بين السليمانية وبغداد ومحافظات الفرات الاوسط والجنوب مما أثر سلبا على أداء ونتائج الفريق".

وكانت لجنة التراخيص في اتحاد الكرة قرر قبل انطلاق الدوري الممتاز عدم منح الرخصة لملعب السليمانية وعدد كبير من ملاعب الاندية ليضطر نوروز يتخذ ملعب الزوراء المرخص في بغداد ملعباً افتراضيا له.

ويحتل فريق نوروز المركز 12 في ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء المرحلة الأولى برصيد 22 نقطة.