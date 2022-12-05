الدوري العراقي الممتاز.. كربلاء يحقق الفوز على نوروز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي كربلاء يوم الاثنين، من الفوز على ضيفه فريق نادي نوروز 2-0 ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد لكربلاء في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول عن طريق اللاعب زيدان عبد الجبار، وفي الدقيقة 59 سجل كربلاء الهدف الثاني عن طريق أحمد عبد الرزاق .

وجرت المباراة مساء اليوم على ملعب كربلاء الدولي.

وبهذه النتيجة رفع كربلاء رصيده للنقطة 11 بالمركز 12، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 9 بالمركز 15.