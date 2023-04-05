الدوري العراقي الممتاز.. قمة ملتهبة تنتظر المتصدر في الجولة الـ 23

شفق نيوز / أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الجولة الـ 23 من الدوري العراقي الممتاز، بدءاً من الجمعة المقبل.

وتقام يوم الجمعة مباراتان في الساعة التاسعة والنصف مساءً تجمع الأولى فريق دهوك بضيفه نفط الوسط على ملعب الأول، ويستضيف ملعب الشعب الدولي مباراة الشرطة وضيفه النفط.

وفي اليوم التالي "السبت"، ستقام أربع مواجهات، ثلاث منها في الساعة الثالثة والنصف عصراً، تجمع كلاً من فريقي الكرخ وضيفه القاسم، على ملعب الساحر أحمد راضي، ويحتضن ملعب السليمانية ديربي كوردستاني يجمع نوروز وضيفه زاخو، بينما سيضيّف الصناعة بملعبه النجف.

وبحسب لجنة المسابقات، سيستضيف الزوراء على ملعبه وبين جماهيره، نادي الديوانية، يوم السبت في الساعة التاسعة والنصف.

وستجرى يوم الأحد، أربع مواجهات في نهاية الجولة 23، اثنان منها في الثالثة والنصف عصراً تجمع الأولى نفط ميسان وضيفه الطلبة على ملعب ميسان الأولمبي، وعلى ملعب الشعب الدولي يضيف الحدود فريق أربيل.

هذا وستقام مباراتان في الساعة التاسعة والنصف من مساء الأحد، تجمع الأولى نفط البصرة وضيفه كربلاء على ملعب الفيحاء، والقوة الجوية يلاقي الكهرباء على ملعب الشعب الدولي.

ويتصدر فريق القوة الجوية جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز، بعد انتهاء الجولة الـ 22 من الدوري, برصيد 47 نقطة، يليه الشرطة 45، ثم الكهرباء ثالثاً 42، والزوراء رابعاً 41، الطلبة خامساً 39، ودهوك سادسا برصيد 35 نقطة.