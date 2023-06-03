الدوري العراقي الممتاز.. قمة كروية في انطلاق الجولة الـ 32

شفق نيوز / تنطلق اليوم السبت، منافسات الجولة الـ 32 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وذلك بإقامة أربع مباريات.

ويحتضن ملعب الشعب الدولي في الساعة الـ 4:45 من عصر اليوم، أولى المواجهات والتي تجمع فريقي الحدود وضيفه القاسم.

وتقام عند الساعة 7 مساءً مباراتان، الأولى على ملعب النجف الدولي بين فريقي كربلاء وضيفه نفط ميسان، والثانية على ملعب دهوك بين أصحاب الأرض والجمهور دهوك وضيفه النجف.

ويختتم فريقا الزوراء وضيفه الكهرباء مواجهات اليوم الأول من منافسات الجولة الـ 32 للدوري الممتاز، وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً.

ويتصدر نادي الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز، بعد انتهاء الجولة الـ 31، برصيد 64 نقطة يليه القوة الجوية بالوصافة برصيد 63 نقطة، ثم الزوراء ثالثاً برصيد 57 نقطة، فالطلبة رابعاً برصيد 53 نقطة.