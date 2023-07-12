الدوري العراقي الممتاز.. قراءة سريعة في أوراق الجولة الـ 36

شفق نيوز / اقترب نادي الشرطة العراقي، من التتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم، قبل اختتام منافساته بجولتين بعد الفوز الذي تحقق على فريق الكهرباء بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الماضية، وبهذا الفوز رفع الشرطة رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب.

واستمر الوصيف "القوة الجوية" بمطاردة المتصدر بعد أن حقق هو الآخر فوزاً يسيراً على فريق الصناعة بهدفين نظيفين، في المباراة التي ضيفها ملعب الفريق الخاسر، وبهذا الفوز رفع رصيده إلى 72 نقطة في وصافة الترتيب، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر.

وحقق فريق الزوراء "ثالث الترتيب" فوزاً صعباً على نظيره الحدود بهدف يتيم حمل إمضاء اللاعب علي صادق، في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي ليرفع رصيده إلى النقطة 64 حافظ فيها على مركزه الثالث. بينما نجح فريق الطلبة من اقتناص نقطة ثمينة من مضيفه فريق زاخو، بعد ان تعادل الفريقان ايجابياً بهدف لكل منهما، في المباراة التي ضيفها ملعب زاخو ليرفع الطلبة رصيده إلى النقطة 60 حافظ فيها على مركزه الرابع.

فرق الهبوط

وتمكن فريق النفط من تحقيق فوز ثمين على ضيفه القاسم بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي، وبهذا الفوز رفع النفط رصيده الى 36 نقطة ابتعد فيها عن منطقة الخطر واستقر في المركز الـ 18 برصيد 36 نقطة.

أما فريق القاسم فقد تجمد رصيده عند النقطة 37 حافظ فيها على مركزه الـ 16، كما تجمد رصيد نفط الوسط، عند النقطة 36 في المركز الـ 17، في حين تأكد هبوط ناديي الصناعة 27 نقطة، والديوانية 12 نقطة.