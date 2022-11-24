الدوري العراقي الممتاز.. فوز نفط الوسط على الديوانية والطلبة على دهوك

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي نفط الوسط من تحقيق الفوز على ضيفه الديوانية بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز .

وسجل نفط الوسط هدفه الأول في الدقيقة 45 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف ناصر حمودة ، وفي الدقيقة 67 سجل لوكاس سانتوس الهدف الثاني لنفط الوسط

وجرت المباراة عصر اليوم الخميس ، على ملعب النجف الدولي في محافظة النجف الاشرف

وضمن المنافسات وبالتوقيت ذاته فاز فريق نادي الطلبة على ضيفه فريق نادي دهوك بنتيجة 2-0.

جاء هدف الطلبة هدفه في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب محمد جواد ، وفي الدقيقة 89 جاء الهدف الثاني للطلبة عن طريق حسين عبدالله.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.