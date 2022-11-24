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الدوري العراقي الممتاز.. فوز نفط الوسط على الديوانية والطلبة على دهوك

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-24T13:40:10+0000
الدوري العراقي الممتاز.. فوز نفط الوسط على الديوانية والطلبة على دهوك

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي نفط الوسط من تحقيق الفوز على ضيفه الديوانية بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز .

وسجل نفط الوسط هدفه الأول في الدقيقة 45 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف ناصر حمودة ، وفي الدقيقة 67 سجل لوكاس سانتوس الهدف الثاني لنفط الوسط 

وجرت المباراة عصر اليوم الخميس ، على ملعب النجف الدولي في محافظة النجف الاشرف 

وضمن المنافسات وبالتوقيت ذاته فاز فريق نادي الطلبة على ضيفه فريق نادي دهوك بنتيجة 2-0.

جاء هدف الطلبة هدفه في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب  محمد جواد ، وفي الدقيقة 89 جاء الهدف الثاني للطلبة عن طريق حسين عبدالله. 

وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

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