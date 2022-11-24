الدوري العراقي الممتاز.. فوز نفط البصرة على ضيفه نفط ميسان

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي البصرة لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي نفط ميسان ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

وانتهى الشوط الاول من المباراة بتقدم نفط البصرة بهدف واحد دون مقابل سجله المحترف باترك انجوبي في الدقيقة 23، وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 50 جاء هدف التعديل لفريق نادي نفط ميسان عن طريق اللاعب علاء سعد.

وعاد باترك انجوبي ليسجل الهدف الثاني لاصحاب الارض لينتهي اللقاء بفوز نفط البصرة بهدفين لهدف.

وجرت مباراة نفط البصرة وضيفه نفط ميسان على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة.