الدوري العراقي الممتاز.. فوز للطبة وتعادل سلبي لأربيل

شفق نيوز / فاز فريق الطلبة على ضيفه نفط البصرة، بهدفين لهدف على ملعب الشعب الدولي، فيما تعادل أربيل أمام الكرخ، سلبياً، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري العراقي الممتاز.

في مباراة الطلبة ونفط البصرة، سجل الأخير أولا في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب حسين عمار، وجاء هدف التعديل للطلبة في الدقيقة 56 من عمر اللقاء عن طريق أبو بكر كامارا، وعاد الطلبة ليسجل هدفه الثاني عن طريق مروان حسين بالدقيقة 82.

وبهذه النتيجة رفع فريق الطلبة رصيده للنقطة 56 بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 37 بالمركز 15 في ترتيب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وفي المباراة الأخرى، خيم التعادل السلبي على أجواء ملعب فرانسو حريري، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بين فريقي أربيل وضيفه الكرخ.

وبهذه النتيجة، رفع فريق أربيل رصيده للنقطة 46 بالمركز السابع، بينما رفع الكرخ رصيده للنقطة 44 بالمركز العاشر.