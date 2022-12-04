الدوري العراقي الممتاز.. فوز النجف على القاسم بهدف وحيد

شفق نيوز/ ضيف ملعب كربلاء الدولي في الساعة 4.45 دقيقة، مساء اليوم الأحد بتوقيت بغداد، مباراة فريق نادي القاسم وضيفه فريق نادي النجف ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم انتهى اللقاء بفوز النجف 1-0 .

وسجل فريق نادي النجف هدفه الوحيد في الدقيقة 40 من الشوط الاول عن طريق اللاعب برونو باولو ، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة الحكم .

وبعد فوز النجف، قفز للمركز الأول مؤقتاً برصيد 17 نقطة وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 8 بالمركز 14 .