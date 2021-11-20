الدوري العراقي الممتاز.. فوز الكهرباء والنجف وتعادل الكرخ مع نوروز

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، ثلاث مواجهات ظهر اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز.

ففي اللقاء الأول الذي جمع فريق نادي النفط وضيفه فريق نادي الكهرباء، انتهى اللقاء بفوز الكهرباء بهدف دون رد للنفط.

وسجل الكهرباء هدفه الوحيد عن طريق مهيمن سليم في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

وفي اللقاء الثاني الذي جمع فريقي نادي الكرخ وضيفه نادي نوروز، انتهى بالتعادل الايجابي 1-1.

وتقدم فريق نوروز مسجلا الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الشوط الاول عن طريق هاواري أنور، غير أن فريق الكرخ سجل هدف التعديل بعد ان احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء نفذها حسن عبد الكريم بنجاح في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

أما اللقاء الثالث والاخير التقي فريقا نادي الصناعة وضيفه نادي النجف، انتهى اللقاء بفوز النجف 2-0.

سجل النجف هدفه الأول في الدقيقة الاولى عن طريق محمد عبد الزهرة ، وفي الدقيقة العاشرة سجل النجف هدفه الثاني عن طريق امجد راضي.