الدوري العراقي الممتاز.. فوز الكهرباء على زاخو وتعادل نفط ميسان والصناعة

شفق نيوز/ جرت اليوم الاثنين، مباراتين ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وجمعت المباراة الأولى فريق نادي الكهرباء وضيفه فريق نادي زاخو، والتي انتهت بفوز الكهرباء بهدف واحد دون رد.

وسجل الكهرباء هدفه الوحيد في الدقيقة 44 من الشوط الاول عن طريق المحترف ستيفن بافور .

وجرت المباراة في ملعب نادي الزوراء بالعاصمة بغداد بتمام الساعة الثانية ظهراً .

بينما جرت المباراة الثانية بنفس الوقت على ملعب ميسان الدولي بين فريقي نادي نفط ميسان وضيفه فريق نادي الصناعة، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي 0-0.