الدوري العراقي الممتاز.. فوز الزوراء والكهرباء وتعادل الديوانية والصناعات

شفق نيوز/ انطلقت، يوم الاحد، منافسات الجولة 31 لدوري الكرة العراقي الممتاز وشهدت فوز للزوراء والكهرباء وتعادل للديوانية والصناعات.

وجرت في الساعة الرابعة والنصف عصراً ثلاث مباريات، احتضن في الاولى ملعب الشعب الدولي مباراة فريق نادي الزوراء ، وضيفه فريق نادي القاسم، وانتهت بفوز الزوراء 2-0.

وسجل الهدف الاول للزوراء عن طريق اللاعب مهدي مأمل في الدقيقة 48 من زمن الشوط الثاني، وجاء الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح حسين علي في الدقيقة 64 ، وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 59 بالمركز الثاني مؤقتاً، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 28 بالمركز السابع عشر.

وعلى ملعب التاجي التقى فريقا نادي الكهرباء مع ضيفه نادي السماوة، وانتهت بفوز الكهرباء 1-0.

وسجل للكهرباء مرتضى هديب في الدقيقة 27 من زمن الشوط الاول، وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 32 بالمركز الثالث عشر وتجمد رصيد السماوة عند النقطة 24 بالمركز التاسع عشر.

فيما جرت على ملعب الصناعة مباراة نادي الصناعات الكهربائية وضيفه نادي الديوانية، وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

وسجل الديوانية أولاً في الدقيقة 23 من الشوط الاول عن طريق فلاح عبد الكريم، وتمكن لاعب الصناعات محمود احمد من المجيء بالتعادل في الدقيقة 68 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الديوانية رصيده للنقطة 32 بالمركز الرابع عشر، ورفع الصناعات رصيده للنقطة 31 بالمركز الخامس عشر.