الدوري العراقي الممتاز.. فوز الزوراء على زاخو ودهوك على النفط  

شفق نيوز/ جرت في العاصمة بغداد ومحافظة دهوك بإقليم كوردستان، عند الساعة الخامسة والربع مساءً اليوم الأربعاء، مباراتين ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة العراقي الممتاز .

وفي المباراة الاولى فاز فريق الزوراء على ضيفه زاخو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب نادي الزوراء في بغداد.

وسجل فريق الزوراء هدفه الأول في الدقيقة 18 من الشوط الاول عن طريق علاء عباس ، وفي الدقيقة 49 جاء هدف التعديل لزاخو من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب منار طه، وفي الدقيقة 54 اضاف الزوراء هدفه الثاني عن طريق اللاعب علي يوسف.

بينما انتهت المباراة الثانية التي جرت على ملعب دهوك، بين فريق نادي دهوك وضيفه فريق نادي النفط، بفوز دهوك 1-0 جاء عن طريق المحترف زاكري في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.