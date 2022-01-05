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الدوري العراقي الممتاز: فوز اربيل وتعادل النفط والصناعة بانطلاق الجولة 17

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-05T13:05:39+0000
الدوري العراقي الممتاز: فوز اربيل وتعادل النفط والصناعة بانطلاق الجولة 17

شفق نيوز/ حقق فريق نادي اربيل فوزاً مستحقاً على ضيفه نفط ميسان بهدفين دون مقابل، فيما احتضن ملعب دهوك مباراة فريق نادي اربيل وضيفه فريق نادي نفط ميسان في انطلاقة منافسات الجولة 17 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وسجل سيفن منصور الهدف الاول لاربيل في الدقيقة 67 وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع وسجل شيركو كريم الهدف الثاني لاربيل .

وبهذا الفوز رفع اربيل رصيده الى النقطة 17 بالمركز 15، وتجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 19 بالمركز الثاني عشر.

وفي المواجهة الثانية ضمن المنافسات ذاتها التي ضيفها ملعب نادي النفط وجمعت اصحاب الارض والجمهور فريق النفط مع ضيفه فريق نادي الصناعة، انتهت بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين.

وبهذه النتيجة رفع الصناعة رصيده للنقطة 22 بالمركز العاشر، كما رفع النفط رصيده للنقطة 22 ايضاً لكنه بالمركز التاسع بفارق الاهداف .

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