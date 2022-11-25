الدوري العراقي الممتاز .. فوز اربيل على الشرطة وتعادل القاسم مع زاخو

شفق نيوز/ جرت في الساعة الثانية والنصف من ظهر، اليوم الجمعة، مباراتان لحساب الجولة السادسة للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وفي اللقاء الأول الذي جمع فريق نادي اربيل بضيفه فريق نادي الشرطة على ملعب فرانسو حريري الذي غطاه الماء أرضيته بسبب الأمطار وصعب على اللاعبين السيطرة على الكرة ، انتهى بفوز فريق اربيل على الشرطة بنتيجة 1-0.

وجاء هدف اربيل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب احمد حسن مكنزي في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

أما اللقاء الثاني الذي جمع فريق نادي القاسم بضيفه فريق نادي زاخو على ملعب كربلاء الدولي في أطار المنافسات ذاتها ، انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف.