الدوري العراقي الممتاز.. فوز للجوية والزوراء ونوروز على الصناعة والحدود وأربيل

شفق نيوز / فاز فرق القوة الجوية، نوروز، والزوراء، على الصناعة، أربيل، والحدود، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

المباراة الأولى التي جرت عند الساعة الخامسة عصراً، جمعت بين القوة الجوية، ومضيفه نادي الصناعة، على ملعب الأخير، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 2-0.

وجاء هدف القوة الجوية الأول عن طريق اللاعب حسين جبار، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، والثاني عن طريق اللاعب محمد قاسم في الدقيقة 45 +2.

وبهذه النتيجة رفع الجوية رصيده 72 نقطة بالمركز الثاني، بينما اقترب الصناعة بنسبة كبيرة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى برصيد 27 نقطة بالمركز ما قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، التي جرت بنفس التوقيت في ديربي كوردستان، فاز نادي نوروز على ضيفه أربيل بنتيجة 2-1.

سجل فريق نوروز أولاً في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، عن طريق محمد سامي، وتمكن أربيل من تعديل النتيجة عن طريق المحترف هيليو مونتيرو، في نهاية الشوط الأول عند الدقيقة 45، وفي الدقيقة 90+1 سجل إبراهيم غازي هدف نوروز الثاني.

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 51 بالمركز الثامن، وتجمد رصيد أربيل عند 52 بالمركز السابع.

وفي مباراة ثالثة، فاز فريق الزوراء على مضيفه الحدود، في مباراة جرت على ملعب الشعب الدولي، بتمام الساعة الخامسة والنصف، بهدف وحيد دون مقابل، ضمن منافسات الجولة نفسها.

سجل الزوراء، هدفه الوحيد في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب علي صادق، ليرفع رصيده عند النقطة 64 بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد الحدود، عند النقطة 46 بالمركز الثالث عشر.