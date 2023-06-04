الدوري العراقي الممتاز.. ست مواجهات وقمة كروية في الجولة الـ32 اليوم

شفق نيوز/ تقام اليوم الاحد، منافسات الجولة الـ 32 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وذلك بإقامة ست مباريات.

وتقام مباراتان عند الساعة 4:45 مساء، تقام الاولى على ملعب الساحر احمد راضي بين الكرخ وضيفه نفط الوسط، ويحتضن ملعب الصناعة مباراة الصناعة وضيفه فريق النفط.

وتقام في الساعة الخامسة مباراة واحدة على ملعب الشعب الدولي بين فريقي الشرطة وضيفه نوروز.

بينما تقام في الساعة السابعة مساء مباراتان تجمع الأولى فريقي زاخو وضيفه الديوانية، وتقام الثانية على ملعب الفيحاء بين نفط البصرة وضيفه اربيل.

وتقام مباراة ديربي بغداد على ملعب الشعب الدولي في الساعة التاسعة والنصف بين فريقي الطلبة وضيفه القوة الجوية.