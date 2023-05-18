الدوري العراقي الممتاز.. دهوك يواجه الصناعة ونفط الوسط يستضيف الطلبة

شفق نيوز / تقام يوم الخميس، مباراتين من الجولة (29) لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وفي الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم، ستقام مباراة واحدة تجمع فريقي دهوك وضيفه الصناعة، على أرضية ملعب دهوك ضمن إقليم كوردستان.

هذا وستقام المباراة الثانية على ملعب النجف الدولي في الساعة السابعة مساءً، تجمع أصحاب الأرض والجمهور فريق نفط الوسط، وضيفه الطلبة.

ويتصدر نادي الشرطة ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز بعد انتهاء الجولة 28، برصيد 58 نقطة، يليه القوة الجوية 56 نقطة، ثم الزوراء ثالثاً برصيد 53 نقطة.