الدوري العراقي الممتاز.. ثلاث مواجهات مرتقبة اليوم

شفق نيوز/ تنطلق يوم الأربعاء مباريات الجولة (29) لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات.

وتقام في الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم، مباراتين تجمع الأولى نادي نوروز وضيفه نفط ميسان، وتجري المباراة على ملعب السليمانية، بينما يحتضن ملعب النجف الدولي، مباراة نادي القاسم وضيفه كربلاء.

هذا وستقام مباراة واحدة في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تجمع أصحاب الأرض والجمهور النجف وضيفه الكهرباء.

ويتصدر نادي الشرطة ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز بعد انتهاء الجولة 28، برصيد 58 نقطة، يليه القوة الجوية 56 نقطة، ثم الزوراء ثالثاً برصيد 53 نقطة.