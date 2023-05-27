الدوري العراقي الممتاز.. تقارب الترتيب يشعل الصراع على اللقب

شفق نيوز / لم يتبق سوى 8 جولات على انتهاء الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023، ومازالت الصورة ضبابية بشأن الفريق الأقرب لنيل اللقب، والفريق الثاني الذي سيغادر دوري "الأضواء" إلى جانب الديوانية الذي حسم هبوطه بنسبة كبيرة لدوري "المظاليم".

وبعد انتهاء الجولة 30، تصدر القوة الجوية الدوري برصيد 62 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف الشرطة الذي جمع لغاية الآن 61 نقطة، يلاحقهما الزوراء ثالثاً 57 نقطة، وفي المركز الرابع الكهرباء 51، ثم الطلبة خامساً 50 نقطة.

بينما تتنافس على الهبوط فرق القاسم بالمركز 17 برصيد 29 نقطة، ثم النفط بالمركز 18 برصيد 27 نقطة، والصناعة بالمركز 19 برصيد 23 نقطة، وأخيراً الديوانية بالمركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.