الدوري العراقي الممتاز.. تغيير توقيت مباراتين واقامة أخرى دون جمهور

شفق نيوز/ قررت لجنة المُسابقات في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، يوم الإثنين، تغيير توقيت مباراتين في الدوري الممتاز وقررت اقامة أخرى من دون جمهور.

وجاء في بيان لاتحاد الكرة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تقرر تغيير تَوقيت مُباراة النفط وأربيل التي من المقررِ لها أن تقام في ملعبِ النفط يوم الأربعاء الموافق (٢٠٢٢/٥/٤) من الساعةِ الثانية والربع إلى الساعةِ الرابعة عصراً".

كما تم "تغيير تَوقيت مُباراة الكرخ والزوراء التي من المقررِ لها أن تقام في ملعبِ الساحر أحمد راضي يوم الأربعاء الموافق (٢٠٢٢/٥/٤) من الساعةِ الرابعة والنصف عصراً إلى الساعةِ الرابعة عصراً ضمن الجولة الثلاثين من الدوري المُمتاز".

وقررت اللجنة ايضا إقامة مُباراة فريقي زاخو ونفط البصرة في ملعبِ دهوك يوم الخميس الموافق (٢٠٢٢/٥/٥) في الساعةِ الثالثة و(١٥) دقيقةً من دون جمهور.