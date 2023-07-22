الدوري العراقي الممتاز.. تعرف على أضلاع مربع الذهب والأندية الهابطة

شفق نيوز / توج فريق نادي الشرطة بطلاً للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم في ختام منافسات عام 2022- 2023، واثبت فريق الشرطة أحقيته بإحراز اللقب قبل انتهاء الموسم بجولة واحدة، كما حقق فوزاً صعباً اخيراً على فريق الحدود بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الكروي الممتاز.

واحتفظ فريق القوة الجوية بمركزه الثاني برصيد 78 نقطة اثر الفوز الذي حققه على مضيفه فريق نوروز بهدف دون رد حمل إمضاء اللاعب شريف عبد الكاظم في الدقيقة 71 من عمر المباراة الأخيرة في الدوري العراقي الممتاز.

هذا وحافظ فريق الزوراء، على مركزه الثالث إثر التعادل الإيجابي مع فريق دهوك بهدف لكل منهما، فيما حقق فريق الطلبة فوزاً صعباً على مضيفه فريق النجف بهدفين لهدف، ليثبت موقعه في المركز الرابع برصيد 66 نقطة.

وجاء فريق الكهرباء في المركز الخامس، وبعده أربيل سادساً، والنجف سابعاً، ثم كربلاء ثامناً، في حين تأكد هبوط كلاً من الصناعة في المركز 19 والديوانية في المركز الأخير.