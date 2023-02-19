الدوري العراقي الممتاز.. تعادل إيجابي بديربي النجف وفوز مستحق لكربلاء

شفق نيوز / جرت عصر الأحد، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتعادل فريق نفط الوسط مع ضيفه النجف في ديربي الفرات الأوسط بنتيجة 1-1، في مباراة جرت على ملعب النجف الدولي.

انتهى الشوط الأول بتقدم نفط الوسط بهدف دون رد جاء في الدقيقة 45 عن طريق أقدام أحمد لفتة، وفي الشوط الثاني تمكن النجف من تعديل النتيجة في الدقيقة 62 عبر اللاعب معين أحمد.

إلى ذلك، فاز فريق كربلاء على ضيفه الديوانية بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت على ملعب كربلاء الدولي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الديوانية بهدف دون رد جاء بأقدام عبد القادر طارق، في الدقيقة 20، وفي الشوط الثاني سجل كربلاء ثلاثة أهداف، جاءت عن طريق رضا فاضل بالدقيقة 51، وزيدان عبد الجبار بالدقيقة 69، وبابا موسى بالدقيقة 78.

وبوقت سابق من اليوم، تعادل فريق نفط البصرة مع ضيفه الكرخ سلبيا من دون أهداف، في مباراة احتضنها ملعب الفيحاء في البصرة.