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الدوري العراقي الممتاز.. انطلاق الجولة السادسة بلقاء يجمع النفط والديوانية غداً

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-30T09:35:17+0000
الدوري العراقي الممتاز.. انطلاق الجولة السادسة بلقاء يجمع النفط والديوانية غداً

شفق نيوز/ كشفت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، يوم الاثنين عن مواعيد مباريات الجولة السادسة للدوري العراقي الممتاز التي تنطلق يوم غد الثلاثاء.

وذكرت لجنة المسابقات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن يوم غد الثلاثاء سيشهد لقاء واحد يجمع النفط مع الديوانية على ملعب الكرخ، مشيرا إلى أنه بعد غد الاربعاء سيلتقي الميناء ونفط ميسان على ملعب جذع النخلة، والزوراء مع الكهرباء على ملعب كربلاء الدولي ، والطلبة مع القاسم على ملعب الكرخ ، وامانة بغداد يواجه الحدود على ملعب الأول.

واشار إلى أن المنافسات ستتواصل يوم الخميس المقبل بلقاء زاخو والقوة الجوية على ملعب زاخو، و الصناعات الكهربائية مع نفط البصرة على ملعب الصناعة، واربيل يواجه السماوة على ملعب فرانسو حريري، والشرطة يلاقي نفط الوسط على ملعب كربلاء الدولي، والكرخ يلاقي النجف على ملعب الأول.

ولفت إلى أن جميع المباريات ستجرى عند الساعة الثانية من بعد الظهر، باستثناء مباريات الميناء ونفط ميسان في السادسة والنصف والشرطة ونفط الوسط في الرابع والربع والزوراء والكهرباء في الرابعة والربع.

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