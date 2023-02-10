الدوري العراقي الممتاز.. الكهرباء يحقق فوزا مستحقا على ضيفه دهوك

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الكهرباء يوم الجمعة، فوزاً مستحقاً على ضيفه فريق نادي دهوك بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة 16 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق نادي الكهرباء ثلاثة أهداف، عن طريق مهيمن سليم من ركلة جزاء في الدقيقة 54، وعلي جاسم بالدقيقة، وداوودا بالدقيقة 85، لينتهي اللقاء بفوز الكهرباء بنتيجة كبيرة.

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 32 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد دهوك عند النقطة 27 بالمركز السادس.