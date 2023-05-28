الدوري العراقي الممتاز.. القاسم يخطف ثلاث نقاط ثمينة من نفط ميسان

شفق نيوز/ حقق فريق نادي القاسم فوزاً ثميناً على ضيفه فريق نادي نفط ميسان بنتيجة 2-1 في انطلاق الجولة 31 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وجرت المباراة عند الساعة الخامسة على ملعب النجف الدولي .

وسجل فريق القاسم اولا في الدقيقة 13 عن طريق رضا حاجم، وجاء هدف التعديل لنفط ميسان في الدقيقة 14 عن طريق ياسين سامية وفي الدقيقة 62 جاء هدف القاسم الثاني عن طريق اللاعب اسماعيل مالك .

وبهذه النتيجة رفع فريق القاسم رصيده للنقطة 32 بالمركز 17 وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 42 بالمركز السابع .