الدوري العراقي الممتاز.. الطلبة يحقق الفوز على الديوانية

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الطلبة من تحقيق الفوز على نادي الديوانية بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي الشوط الثاني بدأ الطلاب بالتسجيل عن طريق مرتضى علي بالدقيقة 56 وعادوا ليسجلوا هدفهم الثاني في الدقيقة 76 عن طريق حسن عبدالله، وفي الدقيقة 87 سجل الديوانية هدف التقليص الوحيد له عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب بسام علي .

وبهذه النتيجة رفع الطلاب رصيدهم للنقطة 16 بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد الديوانية عند النقطة 1 بالمركز 19.