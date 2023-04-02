الدوري العراقي الممتاز.. الشرطة يعمق جراحات الديوانية ونوروز يتفوق على الصناعة

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الشرطة على فريق نادي الديوانية 3-0 ضمن منافسات الجولة 22 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وجاء هدف الشرطة عن طريق أحمد فرحان في الدقيقة السادسة من الشوط الاول، وفي الدقيقة 66 أضاف محمد داود هدفاً ثانيا للشرطة ، وفي الدقيقة 75 سجل الشرطة هدفه الثالث عبر المحترف ادريسا نيانج.

وجرت المباراة في الساعة الثالثة والنصف عصراً في ملعب النجف الدولي .

وبهذه النتيجة تصدر الشرطة ترتيب قائمة فرق الدوري الممتاز مؤقتاً برصيد 45 نقطة، بينما يتذيل الديوانية القائمة برصيد 6 نقاط .

وفي نفس الوقت وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق نادي نوروز على فريق نادي الصناعة 3-0 ، في المباراة التي جرت على ملعب السليمانية .

وجاءت أهداف نوروز عن طريق اوكيكي لاتوبي في الدقيقة 54، وهدفين لروان ريبيرو في الدقيقة 64 ، والدقيقة 69 .

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 29 نقطة بالمركز العاشر ، وتجمد رصيد الصناعة عند النقطة 16 بالمركز التاسع عشر .