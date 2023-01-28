الدوري العراقي الممتاز.. الشرطة يحل ضيفاً ثقيلاً على نوروز في ختام الجولة 13

شفق نيوز/ يستضيف فريق نوروز، نظيره الشرطة، على ملعب فرانسو حريري في مدينة اربيل، ظهر يوم السبت، في آخر مباريات الجولة (13) من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

هذا وينفرد القوة الجوية، بصدارة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بـ28 نقطة، بعد فوزه على ضيفه الطلبة بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة 13.

وأمس الجمعة، تعادل نفط الوسط مع ضيفه الكرخ سلبيا، وتعادل نادي أربيل مع ضيفه نفط البصرة، بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة نفسها.